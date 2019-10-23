تحسبا لزيارة لجنة الكاف.. الأشغال على قدم وساق في 20 أوت

الرياضة
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تحسبا لزيارة لجنة الكاف.. الأشغال على قدم وساق في 20 أوت
بقلم إسماعيل عشاش

قامت لجنة ممثلة لكل من وزارة الشباب والرياضة والفاف، برفقة رئيس بلدية محمد بلوزداد، بزيارة تفقدية لملعب 20 أوت 1955.

وكان الغرض من هذه الخرجة مُعالجة جميع التحفظات، من أجل ضمان ترسيم الملعب لدى الكاف، والسماح له بإحتضان المُنافسات القارية.

ويُرتقب أن تصل لجنة من الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، للعاصمة في الفترة القادمة من أجل تأهيل الملعب من عدمه.

يُذكر بأن الأشغال كانت على قدم وساق في “العناصر”، طيلة الأسابيع الماضية، من أجل إعادة تهيئة هذا المرفق لكافة المواعيد.

ونلفت النظر أيضا، بأن شباب بلوزداد لعب فيه مُباراته الماضية أمام إتحاد بسكرة، دون حدوث أي مشاكل تُذكر.


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