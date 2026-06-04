تحسبا لشهادة البكالوريا..تواصل عمليات مراقبة  نوعية المياه في مراكز الامتحانات بالبليدة

تواصل فرق مراقبة النوعية بمخبر الوحدة، بمؤسسة الجزائرية للمياه -وحدة البليدة- عملياتها الميدانية عبر مختلف مراكز إجراء امتحان شهاجة البكالوريا. وهذا لمراقبة نوعية المياه وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها.

وتأتي هذه الخرجات في إطار الحرص على ضمان تزويد المراكز بمياه شرب ذات نوعية جيدة وآمنة لفائدة المترشحين والمؤطرين. بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإجراء امتحانات البكالوريا .

وجددت الجزائرية للمياه -وحدة البليدة- التزامها الدائم بالسهر على سلامة المياه الموزعة. متمنيةً كل التوفيق والنجاح لجميع مترشحي شهادة البكالوريا.

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