رمضان 2026..إطلاق الأسواق الجوارية عبر 69 ولاية الأسبوع المقبل

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي عدد من المنظمات. الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، خصص لوضع الترتيبات النهائية تحسبا لشهر رمضان الكريم.

وتم الاتفاق على المشاركة الفعالة للمتعاملين الاقتصاديين والمجمعات العمومية في الأسواق الجوارية. التي يرتقب إطلاقها عبر 69 ولاية ابتداء من الأسبوع المقبل. بهدف تقريب المنتجات من المواطنين وتعزيز وفرتها، بما يساهم في استقرار السوق خلال هذه الفترة. وهذا قبل شهر رمضان الكريم.

وثمنت الوزيرة انخراط المتعاملين الاقتصاديين في مبادرات خفض الأسعار بمناسبة الشهر الفضيل. معتبرة أن هذه الخطوات تعكس مسؤولية اجتماعية وتسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح بيان الوزارة أن الاجتماع عرف مشاركة رؤساء وممثلي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. نادي المقاولين والصناعيين، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. إلى جانب رؤساء ومدراء المجمعات الاقتصادية العمومية. بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي الهيئات تحت الوصاية.

