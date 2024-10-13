تحسبا لشهر رمضان..  جديد إستيراد اللحوم الحمراء و البيضاء

خلص الإجتماع المشترك بين وزارة التجارة والفلاحة خصص لتنظيم عملية استيراد اللحوم الحمراء و البيضاء تحسبا لشهر رمضان إلى قرارات هامة.

وحسب بيان وزاة التجارة اللقاء الأول جرى بحضور مجموعة من المتعاملين المستوردين الخواص و العموميين

حيث تم تقييم تقييم النظام الخاص بإستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء منذ دخوله حيز التنفيذ في بداية أكتوبر 2023.

كما تم عرض المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف السلطات العمومية فيما يخص استيراد وتموين السوق بمختلف أنواع اللحوم (البقر، والغنم والدجاج) بالكميات الكافية والمعقولة.

وبهذا الخصوص أكد الطيب زيتوني ويوسف شرفة على تثبيت هذا النظام لسنة 2025 مع الإبقاء على نفس الامتيازات (حقوق جمركية منخفضة، إلغاء القيمة المضافة…الخ).

بالإضافة إلى مواصلة عملية استيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها (اللحوم المعبئة بالتفريغ، رؤوس ماشية موجهة للذبح و التسمين) وأيضا اللحوم البيضاء المجمدة.

وكذا تموين السوق و استقرار أسعار هذه المواد، تهدف هذه المقاربة إلى إعادة النظر في طريقة استغلال رخص الاستيراد من طرف المتعاملين.