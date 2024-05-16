تحسبا لعملية توزيع السكنات الكبرى..تعليمات وزارية صارمة

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بمقر وزارة السكن إجتماعاً تقنياً حضره كل من الإطارات المركزية للوزارة. على غرار المدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدراء الجهويين لكل من عنابة، وهران، قسنطينة، سطيف، عنابة، ورقلة.

وتم تسليط الضوء خلال الإجتماع، على المشاريع المرتقب توزيعها بالولايات التابعة للمديريات الجهوية. وهي كل من غليزان، سيدي بلعباس، أدرار، مستغانم، الشلف، وهران، عنابة، سكيكدة، تبسة، قالمة، قسنطينة. ميلة، بسكرة، باتنة، سطيف، جيجل، ورقلة غرداية.

وعاين وزير السكن، عبر فيديوهات تم تصويرها تعكس نسبة الإنجاز التي بلغت بها المشاريع عبر هذه الولايات. فيما تم إسداء تعليمات صارمة تقضي بضرورة الإنتهاء في أقرب الآجال من كل هذه المشاريع المزمع توزيعها في 5 جويلية القادم.