تحسبا لعيد الأضحى.. الشروع في بيع الأضاحي المستوردة

شرعت معظم ولايات الوطن في بيع الأضاحي المستوردة للمواطنين. المسجلين في المنصة الخاصة بالأضاحي تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وتلقى المواطنون المسجلون رسائل نصية على هواتفهم النقالة تحدد مكان وتاريخ استلام الماشية، عبر نقاط تجميع الأضاحي المخصصة للبيع. كما أشارت الرسالة القصيرة إلى أن التسجيل وطلب اقتناء الأضحية سيلغى في حال عدم حضور المواطن في الوقت المحدد.

وخصصت السلطات الولائية نقاطا خاصة لتجميع الأضاحي المستوردة، مع توفير الشروط الصحية الملائمة. النظافة، الأمن ،الأطباء البياطرة، الأعلاف وكل التجهيزات الخاصة لضمان الرعاية اللازمة لهذه المواشي.

وانطلقت العملية اليوم الخميس، بولاية وهران، بسوق الكرمة المخصص لتجميع الأضاحي المستوردة، حيث شرع المواطنون المسجلون من اختيار أضاحيهم بكل حرية وأريحية وسط تنظيمات محكمة من الأعوان. وأعرب المواطنون عن إرتياحهم للظروف التي تمت فيها عملية البيع.

