تحسبا لعيد الأضحى.. تواصل أشغال عمليات إصلاح خزانات المياه بأحياء عدل

انطلقت، مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، باتجاه مدينة بودواو بولاية بومرداس. وتحديدا إلى أحياء عدل فاداس وعدل الحلامية. حيث تتواصل تدخلات الفرق التقنية التابعة لمؤسسة عدل للتسيير العقاري في إطار عمليات صيانة وإصلاح خزانات المياه الرئيسية. تحضيرا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار التحضيرات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنقل المدير الجهوي للتسيير العقاري الجزائر شرق، بتكليف من ا المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، إلى عين المكان. لمتابعة سير الأشغال والوقوف على مختلف تدخلات الفرق التقنية.

وباشرت الفرق التقنية المتخصصة عمليات صيانة وإصلاح خزانات المياه الرئيسية. بما في ذلك التدخل في أعماق تصل إلى 6 أمتار لمعالجة الأعطاب واستبدال التجهيزات المتضررة. إلى جانب إعادة تركيب محركات جديدة لنظام الضخ. بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين عملية توزيع المياه.

وتواصلت الأشغال إلى غاية التأكد من الجاهزية الكاملة وعودة النظام إلى الخدمة بشكل طبيعي. بما يضمن تزويدا منتظما بالمياه لفائدة القاطنين.

