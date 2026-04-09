تحسبا لعيد الأضحى.. جاهزية الهياكل المخصصة لاستقبال وتجميع الماشية المستوردة

تواصل السلطات المحلية إتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الميدانية الرامية إلى ضمان جاهزية الهياكل المخصصة لاستقبال وتجميع الماشية المستوردة. في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، وضمان تنظيم عملية بيعها في أحسن الظروف.

وقد تم الوقوف ميدانياً على مدى جاهزية نقاط التجميع ومراكز الاستقبال، مع تجنيد المصالح البيطرية للسهر على مراقبة الحالة الصحية للماشية وضمان احترام المعايير الصحية. إلى جانب تسخير وسائل النقل والإمكانيات اللوجستية لضمان نقل الأضاحي في ظروف ملائمة وآمنة. كما تم تسخير عدة نقاط عبر مختلف البلديات والمزارع النموذجية، وفق مخطط تنظيمي يهدف إلى ضمان انسيابية العملية وتقريب نقاط البيع من المواطنين. بما يساهم في تسهيل اقتناء الأضاحي في أفضل الظروف.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات العمومية على ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي. وتوفيرها عبر كامل التراب الوطني بطريقة منظمة، تستجيب لتطلعات المواطنين.

