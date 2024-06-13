تحسبا لعيد الأضحى.. سونلغاز تجند فرقا خاصة للمداومة

جندت سونلغاز فرقا خاصة بالمداومة أيام عيد الأضحى المبارك لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والغاز. وهذا التزاما من الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بضمان استمرارية الخدمة للمواطنين طيلة العيد.

وسطرت سونلغاز برنامجا خاصة يتضمن تجنيد فرق المداومة على مستوى مختلف فروع المجمع عبر كامل التراب الوطني على مدار 24/24 سا.

كما وضعت سونلغاز رقم المركز الوطني للاتصال 3303، تحت تصرف المواطنين. الذين يمكنهم الاتصال بمصالح المركز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لطلب تدخل الفرق في حال حدوث أي اضطراب في التموين بالكهرباء والغاز.