تحسبا لعيد الأضحى..فرع عدل للتسيير العقاري تصدر بيانا هاما للمواطنين

وضع فرع عدل للتسيير العقاري، جملة من النصائح الهامة لجميع قاطني الأحياء السكنية. وذلك حرصاً على نظافة الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار. وكذا تفادي انتشار البعوض والحشرات الضارة.

وبمناسبة عيد الأضحى، دعت جاست ايمو، سكان أحياء عدل، إلى رمي الجلود في الأماكن المخصصة لذلك. وتفادي الذبح داخل المنازل، الشقق أو الأروقة. وكذا وضع مخلفات الأضاحي العظام، الأحشاء…) في الأماكن المخصصة. وتنظيف مكان الذبح فوراً بعد الانتهاء.

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