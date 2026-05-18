تحسبا لعيد الأضحى..مخطط خاص لضمان استمرار التزويد بالمياه

أطلقت الجزائرية للمياه مخططا استثنائيا خاصا يشمل جملة من التدابير التنظيمية التقنية والاتصالية عبر كامل التراب الوطني. وهذا في إطار التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. وتبعا لتوجيهات وزير الري لوناس بوزقزة الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمة العمومية. وتحسين ظروف تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خلال هذه المناسبة الدينية التي تعرف ارتفاعا استثنائيا على الطلب.

ويهدف هذا المخطط إلى ضمان تموين منتظم ومستمر بالمياه الشروب خلال الفترة التي تسبق العيد وأيامه. عبر وضع كافة منشآت الإنتاج التخزين والتوزيع في أعلى درجات الجاهزية. مع تعبئة كل الموارد البشرية والمادية اللازمة للتدخل السريع عند الحاجة.

وفي هذا الإطار، سطّرت الجزائرية للمياه مجموعة من الإجراءات الاستباقية، تتمثل أساسا في وضع كافة منشآت الإنتاج والتوزيع في حالة جاهزية قصوى لضمان استمرارية الخدمة . الملء التدريجي للخزانات عبر مختلف الولايات. والتي تقدر طاقة تخزينها الإجمالية بحوالي 7.97 مليون متر مكعب، تحسبا لارتفاع الطلب يوم العيد .إطلاق حملات مكثفة لإصلاح التسربات عبر مختلف الوحدات. بهدف استرجاع المياه الضائعة وتحسين مردودية الشبكات . تعزيز برامج الصيانة الوقائية والتأكد من جاهزية محطات الضخ المولدات الكهربائية الاحتياطية. وأنظمة المراقبة والتحكم . تجنيد فرق مناوبة تعمل نهارا وليلا لضمان استمرارية الخدمة. والتدخل على مدار 24 ساعة /24 خلال أيام العيد .

وتسخير فوري لفرق التدخل التقنية وشاحنات الصهاريج عند تسجيل أعطاب أو نقص في التموين بالماء. لضمان التكفل السريع بالوضع وضمان التموين المؤقت إلى غاية إصلاح العطب.

كما تم على المستوى المركزي تنصيب خلية متابعة ويقظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوحدات عبر الوطن. لمتابعة وضعية التموين معالجة الانشغالات الميدانية للمياه وضمان سرعة اتخاذ القرار والتدخل.

الدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية

كما دعت الجزائرية للمياه كافة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الجماعية خلال عيد الأضحى. من خلال ترشيد استهلاك المياه واعتماد ممارسات يومية تضمن حسن استعمال هذه المادة الحيوية. حفاظا على استمرارية الخدمة وتمكين الجميع من الاستفادة منها في أفضل الظروف، لاسيما عبر الحرص على الاستعمال العقلاني للمياه خلال مختلف مراحل التحضير وعملية النحر والتنظيف . تفادي استعمال المياه الصالحة للشرب في الأغراض غير الضرورية، مثل غسل الأرصفة والطرقات . التأكد من غلق الحنفيات بعد الاستعمال ومراقبة التجهيزات المنزلية لتفادي التسربات . تبني ممارسات يومية بسيطة تساهم في الحفاظ على هذه النعمة وضمان توفرها للجميع.

كما تضع المؤسسة تحت تصرف المواطنين مراكز الاتصال الهاتفي العملياتي الموزعة عبر مختلف وحدات الوطن أو الصفحات الرسمية للجزائرية للمياه. ووحداتها عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعية لاستقبال انشغالاتهم والتبليغ عن أي اضطراب أو عطب طيلة أيام العيد.

وأكدت الجزائرية للمياه أن جميع فرقها تبقى مجندة عبر كامل التراب الوطني الضمان خدمة عمومية نوعية خلال هذه المناسبة.داعية المواطنين إلى جعل عيد الأضحى فرصة للتعبير عن قيم التضامن النظافة، وترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية.

