تحسبا لعيد الأضحى.. وزارة الصحة تحذّر من الكيس المائي

تنظم وزارة الصحة، إبتداء من الفاتح جوان، حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الإصابة بالكيس المائي ووسائل الوقاية منه.

وحسب بيان للوزارة، فإنه ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تدعو وزارة الصحة كافة المواطنين الذين يقومون بشعيرة أضحية العيد إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار بعض الإحتياطات قصد تفادي أي خطر لعدوى الإصابة بالكيس المائي. ومن بين هذه الإحتياطات أخذ كل الترتيبات لفحص الأضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب البيطري.

وفي حالة عدم التمكن من إجراء هذا الفحص، يتعين إجراء فحص دقيق لأعضاء الكبش “الكبد والرئتين” وكذا بقية الأحشاء بحثا عن الأكياس أو الحويصلات “كريات الماء”. وغلي أو حرق أعضاء الأضحية والأحشاء الأخرى التي تحمل أكياسا مائية وكذا دفن أعضاء الأضحية والأحشاء الأخرى. التي تحمل أكياسا مائية عميقا “50 سم” بحيث لا تستطيع الكلاب الضالة إتشالها.

كما شددت الوزارة على عدم رمي الأعضاء والأحشاء المشبوهة في الطبيعة وعدم تقديم الأعضاء والأحشاء المصابة للكلاب. لأنها تعتبر خزانا لطفيليات هذا المرض مع عدم رمي أعضاء الأضحية المصابة مع النفايات المنزلية والتي قد تأكلها الكلاب الضالة.

وفي الإطار ذاته، يستوجب أيضا الحفاظ على القواعد الأساسية للنظافة، من خلال غسل الأيدي قبل الأكل و بعد لمس الكلاب. وكذا الوقاية من الحوادث المنزلية، وذلك عبر التأكد من سلامة قارورات الغاز وتجنب تواجد الأطفال أمام الطابونات والتعامل غير الآمن مع أدوات التقطيع.

وأكدت وزارة الصحة جاهزية هياكل الصحة الجوارية والمؤسسات الصحية التي تبقى خلال هذه المناسبة الدينية في خدمة المواطنين.