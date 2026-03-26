تحسبا لعيد الأضحى..وصول شحنة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

استقبل ميناء الجزائر، اليوم الخميس، شحنة من رؤوس الأغنام المستوردة القادمة من إسبانيا والمقدّر عددها بـ 12350 رأس. وهذا تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وقد جرت عملية رسو الباخرة “Unimar ” في ظروف تنظيمية محكمة، عكست جاهزية طاقم المؤسسة. حيث تم تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان التفريغ السلس والآمن لشحنة الأغنام، وفق الإجراءات المعمول بها داخل الحيز المينائي.

وتأتي الشحنة في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي. وتجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل هذه العملية.

