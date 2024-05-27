تحسبا لعيد الأضحى وموسم الإصطياف.. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
تم عقد لقاء بوزارة الصحة تنفيذا لتعليمات الوزير عبد الحق سايحي، حول مخطط المريض وتدابير إستباقية لاستقبال فصل الصيف.
وحسب بيان للوزارة، فإنه في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التقييمية و بتوجيه من وزير الصحة عبد الحق سايحي. أشرف الأمين العام مرفوقا بإطارات الادارة المركزية، مساء أمس، على عقد لقاء مع مدراء الصحة و السكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها عبر تقنية التحاضر المرئي.
خصص هذا اللقاء لمناقشة مدى التقدّم في تنفيذ مخطط عمل نشاطات المريض (PAM) في نسخته الثانية. تسيير و رقمنة الأرشيف الإداري و الطبي. التدابير الوقائية المتخذة تحسبا لعيد الأضحى المبارك و إنطلاق موسم الإصطياف .
كما أشار الأمين العام إلى ضرورة إثراء مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته الثانية من خلال اقتراحات مدراء الصحة و السكان للولايات. كما شدد على ضرورة تطبيق تعليمات الإدارة المركزية بتعميم نظام الرقمنة بما فيه رقمنة الأرشيف الإداري و الطبي.
وتم التطرق أيضا إلى ضرورة التوفير الدائم والمستمر للأدوية و المستلزمات الطبية. مع ضرورة الحفاظ على الأجهزة الطبية و صيانتها في حال العطب. بالإضافة كذلك إلى الإجراءات الوقائية الواجب إتخاذها تحسبا لعيد الأضحى المبارك. لتفادي الحوادث المنزلية الخطيرة و كذا احترام بعض الاحتياطات قصد تفادي أي خطر لعدوى الكيس المائي.
وبخصوص موسم الاصطياف، سيتم إطلاق حملات تحسيسية و توعوية للوقاية من الأمراض ذات الصلة. كالتسممات الغذائية وغيرها و الإرشادات الصحية التي يجب على المواطنين إتباعها على غرار احترام القواعد الأساسية للنظافة. طبقا لمخرجات آخر إجتماع بالاطارات الادارة المركزية الذي ترأسه الوزير عبد الحق سايحي الأسبوع الفارط.