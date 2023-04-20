تحسبا لعيد الفطر المبارك.. برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وضع برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر تحسبا لعيد الفطر المبارك.
مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-العفرون خلال يوم العيد:
https://drive.google.com/…/1cKgVbP2dTPpaja9YpBb…/view…
مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-زرالدة خلال يوم العيد
https://drive.google.com/…/1sdjizl4WQTXaVRsoPqp…/view…
مواقيت سير القطارات من والي الجزائر – الثنية -واد عيسي في حال العيد بالجمعة
https://drive.google.com/…/1xEDQMEmczAch…/view…
مواقيت سير القطارات من والي الجزائر – الثنية -واد عيسي في حال العيد بالسبت
https://drive.google.com/…/16iKL4zGQWPSVD0j8CY2…/view…
مواقيت سير القطارات من والي مطار هواري بومدين
https://drive.google.com/…/1PJ3kWkO-0GOT0zic…/view…
مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-الثنية خلال يوم العيد
https://drive.google.com/…/1kg7TCGlQRisC4xpLOIf…/view…