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تحسبا لعيد الفطر المبارك.. برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر

بقلم النهار أونلاين
تحسبا لعيد الفطر المبارك.. برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وضع برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر تحسبا لعيد الفطر المبارك.

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-العفرون خلال يوم العيد:

https://drive.google.com/…/1cKgVbP2dTPpaja9YpBb…/view…

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-زرالدة خلال يوم العيد

https://drive.google.com/…/1sdjizl4WQTXaVRsoPqp…/view…

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر – الثنية -واد عيسي في حال العيد بالجمعة

https://drive.google.com/…/1xEDQMEmczAch…/view…

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر – الثنية -واد عيسي في حال العيد بالسبت

https://drive.google.com/…/16iKL4zGQWPSVD0j8CY2…/view…

مواقيت سير القطارات من والي مطار هواري بومدين

https://drive.google.com/…/1PJ3kWkO-0GOT0zic…/view…

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-الثنية خلال يوم العيد

https://drive.google.com/…/1kg7TCGlQRisC4xpLOIf…/view…

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