تحسبا لـ”الشان”.. المنتخب المحلي يحل بالأراضي الأوغندية
وصل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، أمسية اليوم الجمعة، إلى مدينة كامبالا عاصمة أوغندا، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 (الشان).
التي ستُقام في ثلاث دول: أوغندا، تنزانيا، وكينيا، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 30 أوت الجاري.
بعثة المنتخب حطّت رحالها بعد رحلة جوية مباشرة من الجزائر، وكان في استقبالها أعضاء من السفارة الجزائرية بأوغندا.
ويُنتظر أن يجري “الخضر المحليون” حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإرهاق، قبل الدخول في أجواء التحضيرات المكثفة للمباريات الرسمية، حيث يخوض المنتخب أولى مبارياته في دور المجموعات يوم الإثنين بمواجهة مثيرة أمام أصحاب الأرض والجمهور، على الساعة 20:00. بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا. في لقاء يُنتظر أن يكون حاسمًا لبقية المشوار.
ثم يواجه المحليين، منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أوت على الساعة 17:00 في نفس الملعب.
كما سيكون المنتخب المحلي معفيًا من خوض الجولة الثالثة. قبل أن يلاقي منتخب غينيا في الجولة الرابعة يوم 15 أوت في ملعب مانديلا على الساعة 20:00.
ويختتم الخُضر الدور الأول بمواجهة النيجر يوم 18 أوت على الساعة 20:00 بملعب نيابو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.