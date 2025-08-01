تحسبا لـ”الشان”.. المنتخب المحلي يحل بالأراضي الأوغندية

وصل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، أمسية اليوم الجمعة، إلى مدينة كامبالا عاصمة أوغندا، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 (الشان).

التي ستُقام في ثلاث دول: أوغندا، تنزانيا، وكينيا، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 30 أوت الجاري.

بعثة المنتخب حطّت رحالها بعد رحلة جوية مباشرة من الجزائر، وكان في استقبالها أعضاء من السفارة الجزائرية بأوغندا.

ويُنتظر أن يجري “الخضر المحليون” حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإرهاق، قبل الدخول في أجواء التحضيرات المكثفة للمباريات الرسمية، حيث يخوض المنتخب أولى مبارياته في دور المجموعات يوم الإثنين بمواجهة مثيرة أمام أصحاب الأرض والجمهور، على الساعة 20:00. بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا. في لقاء يُنتظر أن يكون حاسمًا لبقية المشوار.