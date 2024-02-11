تحسبا لقمة الغاز بالجزائر.. وزير السياحة يتفقد الهياكل الفندقية

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش ، اليوم الأحد، بزيارة فندق الماركير بالعاصمة ، قصد الوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال الوفود المشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز.

وأمر الوزير خلال زيارته وحديثه مع المسؤولين على تسيير الفندق، باتخاذ كل الاجراءات اللازمة. لتوفير الظروف الملائمة و الخدمات الراقية لاستقبال ضيوف الجزائر خلال اقامتهم.

كما ركز ديدوش على ضرورة إبراز المقومات السياحية بلادنا الجزائر من خلال فن الطبخ الجزائري و اللباس التقليدي.

يشارأن الجزائر ستحتضن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور