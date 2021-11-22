تحسبا للأمطار.. والي العاصمة يتابع عمليات تنظيف وتهيئة الأودية

قام والي ولاية العاصمة اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية للوقوف على مدى تنفيذ تعليماته بخصوص الإجراءات الإحترازية للوقاية من أخطار التقلبات الجوية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، أشرف والي العاصمة على أشغال إعادة تهيئة وتنظيف وادي السمار، الذي شاركت فيه مؤسسات خاصة متطوعة.

كما يستمر والي العاصمة في خرجاته الميدانية إلى الأودية للوقوف على مدى تنفيذ تعليماته التي أسداها خلال خرجاته الأخيرة.

والي العاصمة: تخصيص غلاف مالي معتبر لتهيئة وتنظيف الأودية

ترأس والي العاصمة أحمد معبد، أمس الأحد، إجتماعا خصص لدراسة الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن التقلبات الجوية بالولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد حضر الإجتماع الأمين العام، رئيس الديوان، المفتش العام. وكذا الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية، مدراء الميزانية والمحاسبة والممتلكات بالنيابة.

بالإضافة إلى حضور مدراء الأشغال العمومية، الموارد المائية، الصناعة والمدراء العامون لكل من مؤسستي النظافة وجمع النفايات المنزلية NETCOM و EXTRANET.

كما حضر في الإجتماع، مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير ASROUT، مؤسسة تنمية المساحات الخضراء EDEVAL.

وشدّد والي العاصمة خلال مداخلته مع المدراء على ضرورة التكثيف من الخرجات الميدانية والنزول إلى الميدان.

بالإضافة إلى البحث عن النقاط السوداء التي تشكل خطرا وتعتبر مصدر أخطار حدوث الفياضانات. مثل الوديان التي هي في حاجة للتهيئة والتنظيف المستمر والدوري.

كما أعلن الوالي عن تخصيص غلاف مالي معتبر لتغطية تكاليف عمليات تهيئة وتنظيف الأودية المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر. ناهيك عن تخصيص فرق مجهزة وتوزيعها على مختلف النقاط السوداء.

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