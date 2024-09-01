تحسبا للإستحقاق الرئاسي.. منع سير هذه المركبات ليومين

تقرر منع سير مركبات لنقل البضائع وصهاريج الوقود من الفترة 6 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وذلك تحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر 2024 وطبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 22 أوت 2024 الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و المتضمن تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 08 سبتمبر 2024.

وعليه يمنع سير كل مركبة لنقل البضائع (حصى، رمل، خشب و مشتقاته و كل مواد البناء الأخرى …) وكذا صهاريج الوقود خلال الفترة الممتدة من 06 سبتمبر 2024 على الساعة (00:00) إلى غاية 08 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة (05:00) صباحا، كما يشمل المنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية خلال نفس الفترة.

كما يستثنى من هذا القرار المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية ( حليب، دقيق، لحم، خضر وفواكه…).