تحسبا للإضطراب الجوي المرتقب.. الحماية المدنية تقدم هذه النصائح

دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين، للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر. تبعا للنشرية الجوية الخاصة المتعلقة بالإضطراب الجوي المسجل خلال الأيام المقبلة المتمثل في هطول أمطار غزيرة. لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

فبالنسبة للسائقين دعت الحماية المدنية إلى تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمنورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها.

وشددت على ضرورة عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات وعدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما نصحت الحماية المدنية بمرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن. والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية، التي قد تسقط جراء الرياح القوية.

وشددت الحماية المدنية على ضرورة تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار.

وفي حالة تعطلت السيارة وسط المياه، دعت الحماية المدنية إلى الاتجاه الى مكان عال. لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها.

وفي حالة تسرب المياه داخل المنزل، تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي و الغاز.

وفي حالة وقوع اي خطر يرجى من المواطنين الإتصال بالحماية المدنية على الرقم الأخضر أو رقم النجدة. مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط .