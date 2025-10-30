تحسبا للتقلبات الجوية.. تجنيد عمال جاست إيمو بأحياء عدل

باشرت الفروع الجهوية التابعة لمؤسسة عدل للتسيير العقاري، عمليات تنظيف عميق لشبكات صرف مياه الأمطار والبالوعات. وذلك تحسبا لتساقط الأمطار المنتظرة وتفاديا لأي انسداد قد يتسبب في تجمع المياه داخل الأحياء السكنية.

وتأتي العملية تنفيذا لتعليمات المدير العام لمؤسسة عدل للتسيير العقاري، وعملا بمخرجات الاجتماع الذي انعقد صباح أمس بمقر وكالة عدل. بحضور مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وتبعا للتقلبات الجوية المرتقبة التي تعرفها مختلف مناطق الوطن.

وشملت هذه العمليات جميع الفروع الجهوية، منها الجزائر وسط، الجزائر شرق، الجزائر غرب، بوعينان. قسنطينة، سطيف، عنابة ووهران.

وأكدت جاست ايمو، حرصها على تنفيذ مثل هذه الإجراءات الوقائية والاستباقية. حرصا منها على ضمان نظافة الأحياء وصيانة الشبكات. حفاظا على السلامة العامة وتفاديا لأي طارئ خلال موسم الأمطار.