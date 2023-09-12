تحسبا للدخول الإجتماعي ..سوقرال تعمم خدمة الدفع الإلكتروني عبر 35 محطة برية

سطرت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال”، مخططا يضمن التنقل السريع عبر خطوطها. من خلال تعميم خدمة الدفع الالكتروني عبر35 محطة برية بعد أن كانت تقتصر على المحطة البرية للخروبة فقط. وهذا تحسبا للدخول المدرسي والإجتماعي 2023/2024.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى كشف المكلف بالإتصال بالشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال” اسماعيل سعدوني. أن المخطط المسطر يتضمن تكثيف عدد الرحلات خلال كل المناسبات بالنسبة للخطوط التي تعرف تزايدا في الطلب. يتم ذلك بالتنسيق مع مديريات النقل الولائية وكذا تعزيز النقل الحضري عبر سيارات الأجرة مضيفا أن 35 محطة برية ستكون مزودة بخدمة الدفع الالكتروني عبر النات دون عناء التوجه إلى المحطات البرية.