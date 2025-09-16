تحسبا للدخول الجامعي.. زروقي يتفقد المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال

أجرى وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية قادته إلى المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الاعلام والاتصال والبريد.

وتفقد الوزير خلال الزيارة مختلف الهياكل والمنشآت المتعلقة بالتدريس والتكوين، فضلا عن البنايات المخصصة لإيواء وإطعام الطلبة. حيث أسدى التعليمات اللازمة لضمان دخول جامعي موفق لفائدة طلبة المدرسة. لاسيما الجدد منهم المتحصلين على شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025.

هذا وتلخصت تعليمات الوزير في ضرورة تكييف البرامج التعليمية وتوفير التجهيزات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. والعمل على تحسين حياة الطلبة داخل المدرسة.لاسيما بعد أوقات الدراسة عبر توفير فضاءات راحة وتبادل بين الطلبة. مع استكمال كافة الترتيبات لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف وتوجيههم.

للإشارة، فإن المدرسة تحت الوصاية المزدوجة لكل من قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعليم العالي والبحث العلمي.تضمن التكوين العالي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمدة 5 سنوات تتوج بتخرج مهندسين في شعبة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة. تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.