تحسبا للدخول المدرسي الجديد.. تعليمات بالإسراع في تجهيز المؤسسات التربوية الجديدة

تواصل السلطات المحلية عبر ولايات الوطن جهودها لمتابعة مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية، من خلال تنظيم خرجات ميدانية دورية وعقد اجتماعات تنسيقية للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز المجمعات المدرسية والمتوسطات والثانويات بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة، لاسيما تلك المبرمجة للدخول حيز الخدمة خلال الموسم الدراسي المقبل.

ويأتي هذا تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى ضمان الجاهزية التامة للهياكل التربوية تحسباً للدخول المدرسي 2026/2027. وتحسين ظروف استقبال التلاميذ عبر مختلف المؤسسات التعليمية، و في إطار التحضير المسبق للدخول المدرسي للموسم 2026/2027.

ويهدف هذا المسعى إلى استيعاب الزيادة المسجلة في عدد التلاميذ، وضمان توزيع متوازن لهم على المؤسسات التربوية. بما يسمح بتخفيف الضغط على الأقسام وتحسين ظروف التمدرس.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بآجال الإنجاز واحترام المعايير التقنية المعمول بها وضمان جودة الأشغال. إلى جانب الإسراع في استكمال تجهيز المؤسسات التربوية الجديدة بالأثاث المدرسي والتجهيزات البيداغوجية اللازمة.