تحسبا للشان.. سبقاق في زيارة تفقدية للمرافق الرياضية بعنابة

قام صبيحة اليوم الثلاثاء، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بزيارة تفقدية لولاية عنابة للوقوف على مدى جاهزية الملاعب المعنية بكأس إفريقيا للمحليين.

ورافق الوزير سبقاق، في هذه الزيارة، رئيس لجنة الشباب و الرياضة، بن علية بوبكر و رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف.

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير سبقاق أكد ضرورة الإسراع في وتيرة الاشغال خلال الأيام القادمة من طرف شركة BATIMETAL.

كما طلب الوزير سبقاق من السلطات المحلية و على رأسها والي الولاية الوقوف على إتمام هذه الاشغال في وقتها خاصة وأن كل الأرصدة المالية قد تم ضخت في الآجال الكافية.