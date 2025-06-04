تحسبا للعيد.. سونلغاز تسطر برنامجا خاصا

أعلنت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، اليوم الأربعاء، عن وضع مخطط خاص لضمان استمرارية ونوعية الخدمة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وامتحانات نهاية السنة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تحسبا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتزاما منها بضمان استمرارية خدمة تزويد المواطنين. بالطاقتين الكهربائية والغازية طيلة أيام العيد والمتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. تم تسطير برنامجا خاصا يتضمن تجنيد فرق المداومة على مستوى مختلف فروع المجمع. وعبر كامل التراب الوطني والتي ستبقى متأهبة في خدمة الزبائن 24/24 سا .

كما وضعت الشركة رقم المركز الوطني للاتصال (3303) ورقم المناوبة 00-31-72-021 تحت تصرف المواطنين. للاتصال بمصالح سونلغاز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لطلب تدخل الفرق في حال تسجيل أية اضطرابات في التموين بالكهرباء والغاز.

وأشار بيان الشركة، أنه حرصا منها على المشاركة في كل المواعيد الوطنية الكبرى، تلتزم سونلغاز بالمشاركة في إنجاح الامتحانات الوطنية. سواء شهادة التعليم المتوسط، أو شهادة البكالوريا المزمع انطلاقها في الأيام القليلة المقبلة. وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تزويد المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات بالطاقة في أحسن الظروف.

وفي ختام البيان، تمنت سونلغاز النجاح لكل الممتحنين في هذه الامتحانات الفارقة.

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