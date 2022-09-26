تحسبا للقاء الخضر..المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ جملة من الإجراءات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إتخاذ جملة من الإجراءات، بمناسبة مواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره النيجيري غدا، بملعب ميلود هدفي.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه تقرر تسخير تشكيل شرطي عبر كامل محيط الملعب، لتحويل مسار المركبات وتسهيل توجيه المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر.

وأضاف البيان، على كل شخص لا يحوز على تذكرة مقتناة من المنصة الإلكترونية (تذكرتي) الإمتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.

وأوضح ذات البيان، أن التذكرة الخاصة بالمباراة صالحة لشخص واحد فقط، حتى بالنسبة للعائلات.

وأهاب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، بالمناصرين على ضرورة اتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.

يجدر للإشارة، ستُلعب مواجهة المنتخب الوطني ضد المنتخب النيجيري وديا، غدا الثلاثاء، بملعب ميلود هدفي على الساعة الـ20.00 مساءا.