تحسبا للمشاركة في “الكان”.. وفد الخضر يتجه إلى مدينة بواكي الإيفوارية

غادر وفد المنتخب الوطني. صبيحة اليوم الأربعاء. مقر إقامته بالعاصمة لومي الطوغولية، بعد إختتام تربصه الذي دام لحوالي عشرة أيام، تحضيرا لكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وحسب بيان “الفاف”، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فقد إتجه وفد المنتخب الوطني، نحو المطار، تحسبا للسفر إلى مدينة بواكي الإيفوارية لخوض فعاليات “الكان”.

كما تقدمت “الفاف” بالشكر لكل طاقم وعمال فندق الذي أقام فيه المنتخب الوطني بمدينة لومي الطوغولية.

ويجدر الإشارة، دخل المنتخب الوطني تربصا تحضيريا لـ”الكان”، يوم الفاتح من جانفي، وخاض خلال أشبال بلماضي، مواجهتين وديتين، أمام منتخب الطوغو، الجمعة الماضي، وفاز الخضر في المواجهة بثلاثية نظيفة.

وفي المواجهة الودية الثانية، حقق المنتخب الوطني، الفوز ، أمس الثلاثاء، أمام بورندي، برباعية نظيفة.