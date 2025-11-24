تحسبا للمشاركة في الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي…  بوغالي يترأس اجتماعا تنسيقيا

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين اجتماعا تنسيقيا تحسبا للمشاركة البرلمانية في الندوة الأوروبية. 49 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي EUCOCO، والتي ستكون بوفد هام يضم نوابا من المجلس الشعبي الوطني.

وقد حضر هذا الاجتماع النواب المعنيون بالمشاركة في هذه الندوة، ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى سعيد العياشي. رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

وخلال الاجتماع، قدم بوغالي، توجيهات هامة لأعضاء الوفد تمحورت حول تعزيز جهود الدفاع عن حق الشعب الصحراوي. في تقرير مصيره التزاما بمبادئ الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم.

واعتبر رئيس المجلس هذه الندوة موعدا متميزا للتضامن مع القضية الصحراوية العادلة، لاسيما وأن القضية عادت مؤخرا إلى صدارة الاهتمام دوليا، وأشاد بوغالي. في كلمته، بالدور المحوري للدبلوماسية الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في تعديل مسودة قرار مجلس الأمن الأممي رقم 27-97 ليصبح أكثر توازنا وإنصافا. مؤكدا ضرورة إبراز موقف البرلمان الجزائري من القضية. انسجاما مع موقف الشعب والدولة الجزائرية.