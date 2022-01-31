تحسبا للمنافسة القارية.. شباب بلوزداد يفوز بصفقة عريبي

تمكن شباب بلوزداد، من حسم صفقة مميزة، متمثلة في كريم عريبي، خلال آخر يوم لتأهيل اللاعبين المعنيين بالمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية.

وأعلن نادي أولمبيك نيم، عن بيع عقد عريبي للسياربي، وهو الذي كان مرتبطا مع الفريق الفرنسي الى غاية صيف 2023.

وفشل الهداف السابق للنجم الساحلي التونسي، في فرض نفسه مع “التماسيح” ليعود للبطولة الوطنية، من بوابة بطل الجزائر الذي سبق وأن حمل ألوانه منذ سنوات مضت.