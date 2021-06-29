تحسبا للموسم الجديد.. محرز ضمن تشكيلة “الحلم” لـ “غوارديولا”

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي عن التشكيلة المثالية التي يريد أن يضعها “بيب غوارديولا” تحسبا للموسم الجديد، حيث ضمت التشكيلة إسم الجزائري “رياض محرز” كلاعب أساسي في الرواق الأيمن.

وأكد الإنجليز، أن رغبة غوارديولا الكبيرة بالتعاقد مع “غريليتش” و”هاري كين” من أجل مضاعفة العمل الهجومي وإيجاد الحلول في كل مباراة من طرف عدد من اللاعبين وليس لاعب واحد أو إثنين.

وفي مايلي التشكيلة المحتملة لـ “مان سيتي” في الموسم الجديد وفي حالة تعاقده مع “كين” و”غريليتش”:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو – ستونز – دياز – زيشنكو

خط الوسط: رودري – دي بروين – غريليتش

خط الهجوم: محرز – كين – فودين