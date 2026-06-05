تحسبا للمونديال.. الخضر يطيرون إلى كانساس سيتي في هذا الموعد

يتوجه المنتخب الوطني الجزائري، إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، بعد غداً الأحد، تحسباً لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعلنت مديرية الاتصال بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن الإجراءات الخاصة بتغطية سفر المنتخب الوطني الجزائري إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، المقرر يوم الأحد على الساعة الخامسة مساءً، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ودعت الاتحادية ممثلي مختلف وسائل الإعلام الراغبين في تغطية الحدث على مستوى صالون الشرف بمطار هواري بومدين الدولي إلى التقيد بالإجراءات التنظيمية المعتمدة، وذلك لضمان السير الحسن للعملية وتوفير أفضل الظروف للصحفيين المعتمدين.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن التحضيرات الأخيرة التي تسبق تنقل “الخضر” إلى الولايات المتحدة، حيث سيدخل المنتخب المرحلة الحاسمة من استعداداته قبل خوض أولى مبارياته في المونديال

وسيخوض أشبال الناخب الوطني مباراة ودية أخيرة أمام منتخب بوليفيا يوم الأربعاء المقبل، في إطار وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وضبط الجاهزية الفنية والبدنية قبل دخول المنافسة الرسمية.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في مجموعة العاشرة، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم 17 جوان على ملعب كانساس سيتي بداية من الساعة الثالثة صباحاً، قبل أن يلاقي منتخب الأردن يوم 23 جوان على ملعب سان فرانسيسكو في الخامسة صباحاً، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب النمسا يوم 28 جوان على ملعب كانساس سيتي في الرابعة صباحاً.

وكان “الخضر” قد أجروا معسكراً تحضيرياً بهولندا، قبل التنقل إلى الولايات المتحدة، حيث خاضوا مواجهة ودية أمام منتخب هولندا بمدينة أمستردام، سمحت للطاقم الفني بتقييم جاهزية اللاعبين واختيار أفضل الخيارات التكتيكية قبل الموعد العالمي.