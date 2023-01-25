تحسبا لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي.. وصول وفد السنغال إلى الجزائر

حل صبيحة، اليوم الأربعاء، بالجزائر وفد برلماني عن جمهورية السنغال. للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والذي ستجرى أشغاله يومي 29 و30 جانفي الجاري بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

كان في استقبال الوفد عند وصوله إلى المطار الدولي الجديد هواري بومدين، محمد يزيد بن حمودة، عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفقة محمد طليبة عضو مجلس الأمة والعضو الدائم في الاتحاد.