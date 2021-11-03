تحسبا لمحليات 27 نوفمبر.. انطلاق الحملة الانتخابية غدا الخميس

تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بأعضاء المجالس الشعبي البلدية والولائية، وهي الاستحقاقات التي تعد استكمالا لمسار البناء المؤسساتي للدولة.

وسيكون المرشحون لتجديد المجالس المحلية على موعد مباشر مع الناخبين، في إطار الحملة الانتخابية التي ستتواصل طيلة ثلاثة أسابيع كاملة.

وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، حسب القانون ذاته، لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي. على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحر هذا الأسبوع، عن سحب 1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية. منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة، في حين تم إحصاء 22.325 ملف ترشح للبلديات.

كما أفاد المسؤول الأول عن السلطة بأنه كان قد تم سحب “13.698.013 استمارة فردية للاكتتاب خاصة بالمجالس البلدية والمجالس الولائية.

وفي ذات السياق، كان قد تم إيداع 1.100.634 ملفا للمجالس الولائية، حازت 66 بالمائة منها على القبول.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الدولة وفّرت كل الظروف لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل.

كما أعلن شرفي، أن السلطة اشترطت، بخصوص البرتوكول الصحي، شهادة التلقيح لجميع مؤطري العملية الانتخابية.

كما أضاف، شرفي، أن كل المترشحين الذين زكاهم مجلس الدولة تم إرجاعهم، مشيرا إلى عملية طبع القوائم في مرحتلها الأخيرة.

ودعا شرفي، المترشحين إلى ضرورة التركيز على البعد التاريخي في تنشيط التجمعات الشعبية خاصة ونحن في شهر الثورة.

وكان قد كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تقدم هيئته بـ 334 طعن أمام مجلس الدولة.

وقد شدد، على ضرورة المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم.

وشدد في وقت سابق على تجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي تشجيع مرشح على حساب آخر.

أما فيما يخص عملية القرعة، فقد منحت قوائم المترشحين، إلكترونيا، رقما تعريفيا وطنيا موحدا من 1 إلى 100 بالنسبة للأحزاب السياسية ومن 101 وما يليها لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة.

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