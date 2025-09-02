تحسبا لمعرض IATF 2025..منع سير الشاحنات في العاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر مستعملي الطريق، أنه تقرر منع سير كل المركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى ولاية الجزائر. لمدة يومين ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على الساعة 23 سا و59 دقيقة، إلى غاية 4 سبتمبر، على الساعة 23 سا و59 دقيقة.

وجاء قرار ولاية الجزائر، بمنع سير الشاحنات ضماناً للسير الحسن لحركة المرور، خلال فترة انعقاد الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025.

كما يستثنى من هذا القرار المركبات، شاحنات التزود بالوقود، التموين بالمواد الغذائية. والأشغال التابعة للمؤسسات العمومية الولائية، والتابعة لمصالح البلديات. وشاحنات تزويد المستشفيات بالأكسجين. والتابعة لمصالح التدخل لمؤسسات “سيال” وشركة “سونلغاز”. والتابعة لمصالح اتصالات الجزائر ومتعاملي الهاتف النقال.