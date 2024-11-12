تحسبا لملاقاة غينيا الاستوائية.. بعثة “الخضر” تغادر نحو مالابو

غادرت تشكيلة المنتخب الوطني، بعد زوال اليوم الثلاثاء، أرض الوطن، باتجاه مدينة “مالابو” بغينيا الاستوائية، تحسبا لملاقاة منتخب هذا الأخير.

وكان رفقاء القائد رياض محرز، قد خاضوا حصة تدريبية أمس الاثنين. هي الأولى في تربص سيدي موسى، خلال فترة التوقف الدولي الحالي. قبل الثانية صبيحة اليوم الثلاثاء.

على أن تخوض التشكيلة الوطنية غدا الأربعاء، ثالث وآخر حصة، والتي ستجرى بالملعب الرئيسي “مالابو ستاديوم”، الذي سيحتضن لقاءاهم أمام غينيا الاستوائية، بعد غدٍ الخميس، برسم الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة من تصفيات “كان” 2025.

ومعلوم أن المنتخب الوطني، كان قد ضمن مسبقا تواجده في المحفل القاري. بعدما حقق 4 انتصارات في أول 4 جولات من المجموعة الـ 5 للتصفيات.