تحسبا لمواجهة أسيك ميموزا.. لاعبو إتحاد العاصمة يجرون أول حصة تدريبية بالكوت ديفوار

أجرى لاعبو إتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية لهم بالكوت ديفوار، تحسبا لمواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وحسب بيان الصفحة للياسما، عبر صفحتها الرسمية، عبر الفايسبوك، فقد جرت الحصة التدريبية الأولى للفريق، بالكوت ديفوار، في ملحق ملعب السلام ببواكي.

كما حضر الحصة التدريبية كل لاعبي الفريق، ومن دون تسجيل أي إصابات.

سيحتضن ملعب السلام ببواكي، مواجهة الذهاب بين اتحاد العاصمة وأسيك ميموزا، في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، بعد غد الأربعاء بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.