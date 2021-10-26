تحسبا لمواجهة الخضر وبوركينافاسو.. حملة تلقيح في ملعب تشاكر

إنطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء، حملة تقليح من فيروس كورونا، في ملعب مُصطفى تشاكر بالبليدة، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لمدينة الورود.

وناشد الإتحاد الجزائري لكرة القدم الجماهير البليدية خاصة والجزائريين عامة، بالتوجه لأخذ جرعة التلقيح، وتفادي تفشي “كوفيد 19” من جديد.

وعملت “الفاف” على تحفيز الجمهور لأخذ التلقيح، من خلال تذكيره على أن عودته الى المُدرجات مُرتبط بحماية نفسه وغيره.

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