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الرياضة

تحسبا لمواجهة بو رانجرز.. وفد شباب بلوزداد يحل بوهران

بقلم فيصل زيان بوزيان
تحسبا لمواجهة بو رانجرز.. وفد شباب بلوزداد يحل بوهران
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حل وفد شباب بلوزداد، ظهيرة اليوم الخميس، بولاية وهران تحسبا لخوض مواجهة إياب الدور التصفوي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية 2023-2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للشباب عبر منصة X، صورا للحظة وصول وفد الفريق إلى مدينة وهران، تحسبا لاستقبال المنافس بورنجرز السيراليوني، بملعب ميلود هدفي يوم السبت بداية من الساعة 20.00.

للإشارة، ضمن شباب بلوزداد، التأهل لدور مجموعات رابطة الأبطال، بعد أن حقق الفوز ذهابا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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