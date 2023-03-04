تحسبا لمواجهة فيورنتينا.. بن ناصر يتنقل مع وفد الميلان لفلورنسا بالقطار

تنقل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، رفقة وفد فريقه ميلان، نحو مدينة فلورنسا، تحسبا لمواجهة فيورنتينا، برسم الجولة 25 من الكالتشيو الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي، صبيحة اليوم السبت، صور لتنقل وفد الفريق المعني بمواجهة فيورنتينا.

والتي كان ضمنه دينامو وسط الميدان بن ناصر، الذي سيسجل عودته للمنافسة خلال هذه المواجهة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وسيواجه الميلان، عشية اليوم السبت، خصمه فيورنتينا بداية من الساعة 20.45 مساءً.