تحسبا لمواجهة يونغ أفريكانز.. وفد شباب بلوزداد يحل بدار السلام

حل وفد شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الأربعاء، بالعاصمة التنزانية دار السلام، تحسبا لمواجهة يونغ أفريكانز في إطار الجولة الخامسة لدور مجموعات رابطة الأبطال.

وحسب بيان إدارة النادي البلوزدادي، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فإن وفد النادي حل بمطار جوليوس نيري بمدينة دار السلام بتنزانيا، بعد رحلة دامت تسع ساعات.

كما أوضح ذات البيان، أن نادي شباب بلوزداد، سيقيم بفندق “سيرينا” خلال فترة تواجده بتنزانيا، الذي يبعد عن الملعب الذي سيحتضن مواجهة يونغ أفريكانز بحوالي 15 دقيقة.

للتذكير، يحتل ممثل الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال، المركز الثاني في المجموعة الرابعة لدور مجموعات رابطة الأبطال برصيد 5 متخلفا بنقطة عن المتصدر الأهلي المصري صاحب الست نقاط بعد مرور أربع جولات.

كما سيستضيف الشباب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضيفه ميدياما الغاني، يوم 2 مارس القادم.