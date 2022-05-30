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قناة النهار

تحسبا لموسم الإصطياف..تسخير 11 ألف عون لدعم جهاز الحراسة

بقلم النهار أونلاين
تحسبا لموسم الإصطياف..تسخير 11 ألف عون لدعم جهاز الحراسة
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تحسبا لموسم الإصطياف..تسخير 11 ألف عون لدعم جهاز الحراسة

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