قناة النهار تحسبا لموسم الإصطياف..تسخير 11 ألف عون لدعم جهاز الحراسة بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2022 - 16:15 شارك غرِّد أرسل 26 0 تحسبا لموسم الإصطياف..تسخير 11 ألف عون لدعم جهاز الحراسة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6y6mf اقرأ أيضا سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية عندو النية الخالصة لخدمة البلاد و كاين ناس راهي تكسر فالبرنامج تاعو قناة النهار 10 ماي "رئيس الجمهورية :" تنقيب مشترك بين إيني الإيطالية وسونطراك في مجال الطاقة قناة النهار 26 ماي ذاكرة: متحف المجاهد يحيي الذكرى السابعة عشر لوفاة المجاهد صالح بوبنيدر قناة النهار 28 ماي كنت لاباس بيا وكي طاحت في ضائقة مالية مرتي دارت عليا..أنصحيها قناة النهار 15 ماي صريح جدا: 85 مليون وستمائة تكلفة الحج ! .. من أين السبيل ؟ قناة النهار 28 ماي حرارة جد مرتفعة في المناطق الشمالية والجنوبية الوطني 29 ماي بروفيسور سعاد بن علال: زهية وزوجها في حالة جيدة بعد عملية زرع الكلى قناة النهار 17 ماي زيتوني: هناك قطاعات إستفادت من أظرفة مالية لم تستهلك وأعضاء الطاقم الحكومي فشلو فشلا ذريعا قناة النهار 23 ماي الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي ردع 2022 بالناحية العسكرية الخامسة الوطني 19 ماي بيونة: نكون وين نكون بلادي كي تعيطلي نحضر قناة النهار 12 ماي