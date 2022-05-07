تحسبا لموسم الإصطياف..والي العاصمة يسدي هذه التعليمات

قام والي ولاية الجزائر العاصمة، أحمد معبد، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد تشمل الشواطئ عبر الشريط الساحلي للولاية.

وفي هذا السياق، وحسب بيان لمصالح الولاية، تأتي زيارة الوالي للوقوف عن كثب على مدى جاهزية هذه الأخيرة لاستقبال المصطافين خلال موسم الاصطياف القادم.

بالاضافة الى معاينة آخر التحضيرات الجارية والاستعدادات لضمان موسم اصطياف في أجواء من الراحة والرفاهية الكاملة وتوفير أحسن الظروف لاستقبال مرتادي شواطئ العاصمة، من مختلف ولايات الوطن.

لا سيما الوافدين من مناطق الجنوب، الهضاب العليا والمناطق الداخلية.

وكذا المغتربين وكل زوار العاصمة خلال الفترة الصيفية، خاصة وأن الأجواء العادية ستعود للشواطئ بعد أكثر من موسمين في ظل وباء كورونا.

وخلال وقوفه على الشاطئ العائلي خلوفي 1 و2. و الشاطئ الأزرق، والنخيل، وسيدي فرج بالمقاطعة الادارية بزرالدة، أسدى الوالي تعليمات صارمة.

الحرص على التنظيف اليومي للشواطئ

كما تمثلت هذه التعليمات، على ضرورة سهر المصالح البلدية على تهيئة المقرات (الكابينات) المخصصة لمختلف الأجهزة.

التي تضمن أمن وسلامة المصطافين من أعوان الأمن الوطني، الدرك الوطني والحماية المدنية، وتجهيزها بمختلف التجهيزات الضرورية.

وهذا لتسهيل مهمة الأعوان وتعينهم في تأدية مهامهم، من خلال ربطها بمختلف الشبكات (المياه، الكهرباء والصرف الصحي).

وكذا توفير ثلاجات، مواقد، مكيفات هوائية وغيرها من التجهيزات التي من شأنها ضمان ظروف عمل ملائمة.

بالاضافة الى الحرص على التنظيف اليومي للشواطئ (الرمال) بتوفير العتاد والشاحنات المخصصة لذلك وتوفير الحاويات على طول الشاطئ.

وكذالك التجهيز وصيانة الإنارة العمومية على مستوى الشواطئ وضمان توفر الربط بشبكة الكهرباء على مدار 24 سا،

لتوفير الجو الملائم لاستقبال العائلات خاصة في الفترة المسائية (السهرة).

الى جانب توفير أماكن للاستحمام (LES DOUCHES) والربط بالماء الشروب لفائدة المواطنين المتوافدين على الشواطئ.

الإسراع في إعداد دفتر الشروط الخاص بمنح رخص استغلال الفضاءات والأماكن التجارية بالشواطئ

كما شدد الوالي الإسراع في إعداد دفتر الشروط الخاص بمنح رخص استغلال الفضاءات والأماكن التجارية بالشواطئ من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية.

وديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر بإشراك مديريتي التجارة والصحة والسكان في المراقبة والمتابعة الدورية لمدى احترام الشروط المنصوص عليها.

كما دعا الى أن دفتر الشروط يجب أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالصحة والنظافة للمنتجات المقدمة وكذا نظافة الفضاءات التي ينشط بها مقدمو هذه الأخيرة.

الى جانب السهر على تهيئة مواقف السيارات والمداخل من خلال وضع الإشارات المرورية المناسبة من طرف مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري.

كما تم تكليف كل من مديريات الثقافة، السياحة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والترفيه.

وكذا مؤسسة فنون وثقافة بإعداد برنامج ثقافي، فني، سياحي وأنشطة ومسابقات رياضية عبر مختلف شواطئ العاصمة التي تشهد توافدا كبيرا،

لاسيما الساحات والفضاءات العمومية والغابات وأماكن الاستجمام.

وتكثيف البرنامج خلال عطل نهاية الأسبوع، مع ضبط البرنامج ونشره عبر صفحة ولاية الجزائر على الفايسبوك.

بالإضافة إلى إعداد كتيبات ونشريات إعلامية للمواطنين حول الأنشطة والتظاهرات المبرمجة.