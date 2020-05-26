تحسبا لموسم الاصطياف.. ألمانيا تحضّر لفتح الحدود مع 31 دولة

تعتزم ألمانيا فتح الحدود بين الدول الأوروبية وإنهاء حالة تحذير السفر فيما يخص الرحلات السياحية إلى 31 دولة اعتبارا من 15 جوان المقبل، بالرغم من تفشي وباء كورونا في البلاد بشكل كبير.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن خطط للحكومة الألمانية بإنهاء تحذير السفر استنادا إلى وثيقة قد يوافق عليها مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء. وأظهرت الحكومة الألمانيىة نية السماح بالسفر إلى 26 دولة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأربع دول أخرى تنتمي لمنطقة “شينغن” وهي أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.

ويفترض أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتبارا من منتصف جوان المقبل، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

معين تيت