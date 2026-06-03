تحسبا لموسم الاصطياف.. الحماية المدنية تسخّر جهازا أمنيا يضم أكثر من 10 آلاف فرد
بقلم النهار أونلاين
سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنياً وعملياتياً يضم 10724 فرداً، في إطار التدابير الاستباقية لتأمين المواطنين عبر الشواطئ المسموحة للسباحة في مختلف الولايات الساحلية.
ويتوزع الجهاز الأمني:
1009 عون بمختلف الرتب (لتأطير وتسيير المراكز).
416 غطاساً محترفاً.
30 طبيباً لضمان التدخل الطبي السريع.
9015 عوناً موسمياً تم توظيفهم وتدريبهم خصيصاً للموسم.
254 عوناً سائق زورق (لقيادة زوارق الإنقاذ
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