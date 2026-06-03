تحسبا لموسم الاصطياف.. الحماية المدنية تسخّر جهازا أمنيا يضم أكثر من 10 آلاف فرد

​ سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنياً وعملياتياً يضم 10724 فرداً، في إطار التدابير الاستباقية لتأمين المواطنين عبر الشواطئ المسموحة للسباحة في مختلف الولايات الساحلية.

ويتوزع الجهاز الأمني:

​1009 عون بمختلف الرتب (لتأطير وتسيير المراكز).

​ 416 غطاساً محترفاً.

​ 30 طبيباً لضمان التدخل الطبي السريع.

9015 عوناً موسمياً تم توظيفهم وتدريبهم خصيصاً للموسم.

​ 254 عوناً سائق زورق (لقيادة زوارق الإنقاذ

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور