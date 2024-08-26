تحسبا لموسم الحج.. بوطرفة يحذّر من وكالات السياحة غير المرخصة

أطلق الديوان الوطني للحج و العمرة حملة تحسيسية يحذر فيها المواطنين من التعاقد مع الوكالات السياحية غير المرخص بها تحسبا لموسم الحج المقبل.

وكشف صالح بوطرفة، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، في حوار مع إذاعة القرآن الكريم. إنه يتعين على المواطن إذا كان يرغب في الاستفادة من جميع الخدمات المتعارف عليه و غير المنقوصة بالبقاع المقدسة. فما عليه سوى التعاقد مع قائمة وكالات السياحة و الأسفار المرخصة من قبل الديوان الوطني للحج و العمرة. و المعلن عنها في الموقع الرسمي للديوان و كذا على الصفحة الرسمة للفايسبوك. و كذا مختلف الوسائط الإعلامية ومنها قنوات الإذاعة و التلفزيون العمومية منها و الخاصة.

واعتبر بوطرفة، بأن هذا النداء جاء من أجل حماية المواطن من مختلف عمليات النصب و الاحتيال. و كذا الغبن الذي يمكن أن يتعرض له الراغب في أداء فريضة الحج أو العمرة. و حتى يكون الديوان هو الجهة الضامنة لحقوق الحجاج و متابعة كل وكالة تُخل بواجباتها.

وأضاف ذات المتحدث، أن كل الشكاوى أو أغلبها الواردة لمصالح الديوان الوطني للحج و العمرة بعد الفحص و التأكد منها. يتبين لنا بأنها ناجمة عن تعامل المواطنين مع وكالات غير معتمدة. أو مرخص لها بالمشاركة في تنظيم عملة تسفير الحجاج و المعتمرين.