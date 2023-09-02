قناة النهار تحسبا لموسم الحرث والبذر .. مطالب بالإسراع في تعويض الفلاحين بقلم قناة النهار نشر في 02 سبتمبر 2023 - 11:41 فلاحة شارك غرِّد أرسل 56 0 تحسبا لموسم الحرث والبذر .. مطالب بالإسراع في تعويض الفلاحين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/d94OK اقرأ أيضا وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة قناة النهار 29 أوت عودة الإداريين إلى المؤسسات التربوية لبداية موسم دراسي جديد قناة النهار 27 أوت غليزان / مطاعم مدرسية جديدة لتوفير الوجبات الساخنة لتلاميذ المناطق النائية قناة النهار 22 أوت الطارف : الفكاهة والغناء تعيد إحياء مهرجان ليالي المرجان بالقالة قناة النهار 13 أوت صريح جدا: هل يقبل الجزائري أن تقاسمه الزوجة المصاريف اليومية ؟ قناة النهار 19 أوت الأكلات الشعبية.. ملاذ العائلات خلال الليالي الصيفية بلالة ستي بتلمسان قناة النهار 23 أوت صريح جدا: إخترت شريكة حياتك وتم رفضها من قبل والديك.. كيف تتصرف ؟ قناة النهار 18 أوت إختيار 8 شركات ناشئة لتمثيل الجزائر في القمة العالمية لريادة الأعمال قناة النهار 19 أوت "فانتازيا لاند" فضاء سينمائي ترفيهي يقود الزائرين في رحلة عبر الزمن قناة النهار 29 أوت أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 أوت