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قناة النهار

تحسبا لموسم الحرث والبذر .. مطالب بالإسراع في تعويض الفلاحين

بقلم قناة النهار
تحسبا لموسم الحرث والبذر .. مطالب بالإسراع في تعويض الفلاحين
فلاحة
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تحسبا لموسم الحرث والبذر .. مطالب بالإسراع في تعويض الفلاحين

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