تحسبا لمواجهة مصر وديا.. بن ستيتي يكشف عن قائمة المنتخب الوطني للسيدات

أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري للسيدات، فريد بن ستيتي، عن قائمة اللاعبات المعنيات بالتربص التحضيري الذي سينطلق يوم 24 فيفري الجاري، ويستمر إلى غاية 7 مارس القادم، تحضيرا للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وستتخلل هذا التربص مواجهتان وديتان أمام منتخب مصر للسيدات بالعاصمة المصرية القاهرة. في إطار البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم الفني من أجل رفع جاهزية اللاعبات وتحقيق الانسجام المطلوب قبل الموعد القاري المرتقب.

ويهدف هذا المعسكر إلى الوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية من الناحيتين البدنية والفنية. ومنح الفرصة لبعض الأسماء الجديدة لإبراز إمكاناتها، تحسبا لتكوين مجموعة تنافسية قادرة على تشريف الألوان الوطنية في البطولة الإفريقية المقبلة.