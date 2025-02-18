تحسبا لمواجهة الخضر وموزمبيق.. والي تيزي وزو يستقبل وفداً من “الـفاف”

استقبل والي تيزي وزو، أبو بكر الصديق بوستة، اليوم الثلاثاء، وفداً من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ترأسه الأمين العام، نذير بوزناد.

وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمباراة المرتقبة للمنتخب الوطني أمام موزمبيق، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026. والمقررة يوم 25 مارس المقبل، بملعب المجاهد حسين آيت أحمد (22:00).

وحسب بيان “الفاف”، فقد تم استقبال الوفد بمقر الولاية من قبل والي تيزي وزو، أبو بكر الصديق بوستة. بحضور مختلف الأسلاك الأمنية ومديري الشباب، والرياضة، والسياحة والصناعة التقليدية.

عقب ذلك، قام وفد الفاف، برفقة مدير الشباب والرياضة، وممثلي الأسلاك الأمنية. بزيارة تفقدية لملعب المجاهد حسين آيت أحمد، ومرافقه، بالإضافة إلى معاينة فنادق المدينة.