تحسبا لمواجهة مصر وديًّا.. المنتخب الوطني لـ “الفوتصال” يدخل تربصا بالعاصمة

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة (فوتصال)، اليوم الاثنين، في تربص تحضيري بالجزائر العاصمة، يمتد إلى غاية 15 أفريل، في إطار استعداداته لبطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

واستدعى الناخب الوطني، نور الدين بن عمروش، قائمة تضم 16 لاعبا. شرعوا في التحضيرات بالعاصمة إلى غاية 10 أفريل.

قبل أن يتوجه منتخب “الفوتصال” إلى القاهرة. تحسبا لمواجهة المنتخب المصري في مباراتين وديتين يومي 12 و14 أفريل، بقاعة الدكتور حسن مصطفى الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

هذا، وأجرى “الخضر” أول حصة تدريبية هذا المساء، بداية من الساعة 18:00، بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف.